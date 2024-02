Projekty ustaw ws. aborcji. Hołownia przedstawił plan Sejmu

Hołownia podkreślił, że "weźmie to pod uwagę". - Bo i tak musimy zmierzyć się z tym tematem i musimy go uczciwie na stole położyć - wyjaśnił. - A więc ja przedstawię liderom w tym tygodniu taki pomysł i takie rozwiązanie, jeżeli zdecydują, że jednak chcemy to zrobić w tym starym sznycie i zająć się spokojnie, już po ferworze wyborczej walki tą bardzo ważną sprawą, to wtedy się będziemy zastanawiać - dodał.