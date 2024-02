Hołownia o zeznaniach Edgara. "Sypał jak złoto. Obłęd"

Marszałek Sejmu podkreślił, że hasła powtarzane podczas kampanii wyborczej, to nie były puste slogany. - To obłęd budować mur na granicy i jednocześnie sprzedawać wizy na straganach. To działalność paraprzestępcza. Za chwile będziemy mogli powiedzieć, że oni stawiali ten mur, żeby napędzić sobie na te stragany klientów i przy okazji podbić cenę. W głowie się to nie mieści i mam nadzieje, że cała sprawa zostanie do spodu wyjaśniona, a ci, którzy stali i wzruszając się swoim wzruszeniem opowiadali jak to bronią polskich granic wreszcie spala się ze wstydu - dodał Hołownia.