Prof. Zoll kreśli czarny scenariusz, jeśli wygra PiS. "Przejście do systemu autorytarnego"

Nie wynika to z żadnych przepisów. To jest wykładania Państwowej Komisji Wyborczej. Moim zdaniem to sytuacja zdecydowanie niekonstytucyjna. Obawiam się jednego, że jeżeli PiS przegra wybory, co nie wydaje się dziś wykluczone, będzie chciał przed Sądem Najwyższym, który został wybrany całkowicie przez PiS, bo to wszystko są neosędziowie, tą drogą uzyskać unieważnienie wyborów. Choć do takiej sytuacji doprowadzili sami, ale wtedy nie będą zwracali na to uwagi, celem będzie unieważnienie.