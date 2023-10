Bulwersujący wpis kandydatki PiS. Zdjęcie zamordowanej kobiety i referendum

"Zmaltretowana przez Hamasowców kobieta na zdjęciu to 30-letnia Niemka Shani Louk, która przyjechała do Izraela na festiwal muzyczny" - napisała Aleksandra Kuź na portalu X, a do wpisu dołączyła zdjęcie zamordowanej kobiety. Ale to nie wszystko, bo członkini Prawa i Sprawiedliwości wykorzystała tragedię bliskich kobiety do prowadzenia bieżącej polskiej polityki. "Jeżeli nie chcecie takich rzeczy w Polsce to idźcie na referendum" - dodała.