Kaczyński uderzył w Tuska. "Zobaczymy, komu zmięknie rura"

- Trzeba zadać sobie jedno pytanie. Po co on wracał do Polski? Ja mówiłem na naszej konwencji, że jest coś takiego jak system Tuska. On wraca tu po to, by ten system przywrócić. Punkt pierwszy jego programu to to, by decyzje zapadały poza naszym krajem. Bruksela, Niemcy i może Rosja. Z tego wynika druga sprawa. Mamy zrezygnować z reparacji. Otóż to nie będzie tylko rezygnacja z ogromnych pieniędzy. (...) To jest rezygnacja z godności - oznajmił. W kontekście "systemu Tuska" lider PiS mówił też o powrocie do prywatyzacji, mafii VAT-owskich i relokacji migrantów.