Prof. Kuźniar: referendum jest skrajnie głupie, skrajnie antypolskie

To jest problem narodowy i kulturowy. Liberalizm mówił: nie, otwierajmy, przyjmujmy, bo to są ręce do pracy. Mamy konflikt interesów - przedsiębiorcy tego chcą, ale w różnych środowiskach społecznych jest obawa związana z bezpieczeństwem i tożsamością kulturową. Stąd wzrost tych partii, o których pan mówił. Skąd się bierze AfD? No właśnie z tego. Skąd się bierze Zjednoczenie Narodowe? No właśnie z tego.