Fatalny scenariusz dla Polski. Wielkie zagrożenie z Niemiec

Radykalizm im nie przeszkadza

Skąd obecny wzrost poparcia? Nie wynika on bynajmniej z tego, że AfD złagodziła przekaz i przesunęła się do centrum. Jej liderzy dają wyraźnie do zrozumienia, że w przeciwieństwie do Braci Włochów Giorgii Meloni czy Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen nie mają najmniejszego zamiaru przeprowadzać podobnego manewru.