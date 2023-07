Skrajnie prawicowa AfD rośnie w siłę

Afd - Alternatywa dla Niemiec - zbiera wszystko, co w polityce może przynieść sukces. Partia powstała dekadę temu, a zaczęła od postulatów gospodarczych. Proponowała koniec strefy euro (w reakcji na problemy Grecji i Włoch) oraz - co najważniejsze - dbałości o niemiecką gospodarkę. Kilka lat później dołożyła do tego kolejny gorący temat: kryzys migracyjny i sprzeciw wobec polityki Angeli Merkel.