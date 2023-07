Oczy wszystkich zwrócone na Niemcy. W tle głosy ws. rewizji granic

- Pojawiają się również głosy polityków AfD, że Polska powinna oddać ziemie zajmowane przez Niemcy przed II wojną światową - wskazuje Andrzej Byrt. Były ambasador RP nad Sprewą nie ma wątpliwości, że to odpowiedź na wystosowane przez rząd PiS wezwanie do wypłaty reparacji. - Są to uboczne skutki działań polskich. Reparacje to kij, który ma dwa końce. Sprawa przynależności ziem zachodnich i północnych do Polski jest prawnie i definitywnie zamknięta. Nie ma od niej odwrotu - podkreśla.