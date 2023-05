Fatalna wpadka ochrony Scholza. Odurzony jechał za nimi 20 kilometrów

W środę wieczorem na płycie lotniska we Frankfurcie nad Menem nieznany mężczyzna podszedł do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, uścisnął mu dłoń, a potem go objął. Funkcjonariusze policji i Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) początkowo nie zareagowali - pisze portal bulwarowego dziennika "Bild".