Zła diagnoza Kaczyńskiego na temat kierunku ewolucji Unii Europejskiej

Prezes PiS: działania mające doprowadzić do zmiany rządów w Polsce

"Z ideologiczną radykalizacją unijnego głównego nurtu mamy do czynienia na bardzo wielu polach. Z naszego punktu widzenia uzewnętrznia się ona przede wszystkim w działaniach mających doprowadzić do zmiany rządów w Polsce oraz w kwestiach związanych z polityką klimatyczną, a zwłaszcza z proponującym nieracjonalne rozwiązania przyspieszenia transformacji energetycznej paktem Fit for 55" – ocenił prezes PiS.