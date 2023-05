"Nie uratujemy planety". Europoseł PiS-u wskazuje palcem i stawia warunek

- Opiera się to również na założeniu, że jeżeli my w Unii taką transformację przeprowadzimy i osiągniemy neutralną emisyjnie gospodarkę, to rzeczywiście przyczynimy się do tego, że ten cel zostanie osiągnięty. Problem polega na tym, że Europa odpowiada tylko za osiem procent emisji światowych - tłumaczył Krasnodębski. - To jest problem, bo nie uratujemy planety - dodał.