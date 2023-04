Prawica o zdradzie narodowych interesów. "Polska jest nieprzygotowana"

"Fit for 55" to pakiet wniosków, który obejmuje kilka istotnych kwestii. M.in. założenie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. względem sytuacji z 1990 roku. Unia Europejska będzie też dążyć do redukcji energii w 2030 roku o co najmniej 9 procent. Dodatkowo 40 procent energii elektrycznej ma być pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii.