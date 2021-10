Problemy z lekcjami religii po powrocie do szkół. "Można to liczyć w setkach"

- Okienka są dopuszczalne, ale z drugiej strony ustawa wskazuje na to, że uczniowie nie mogą być dyskryminowani. Jeśli więc grupa dzieci czy młodzieży co roku ma okienka w planie i przesiaduje na świetlicy albo w bibliotece, a inna grupa wierząca nie ma z okienkami do czynienia, to mamy tu przykład dyskryminacji - podkreśla rozmówczyni RadioZET.pl.