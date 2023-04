Problem z ukraińskim zbożem. Propozycje Komisji Europejskiej

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę KE zdecydowała o zdjęciu ceł z ukraińskich produktów rolnych, by wesprzeć gospodarkę broniącego się kraju. Zboże miało przez kraje przyfrontowe trafiać do portów, a stamtąd - do państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Surowiec trafiał jednak na lokalne rynki, obniżając ceny, co doprowadziło do protestów rolników i w kontekście - decyzji kilku krajów, w tym Polski, o zakazie importu zboża.