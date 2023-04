"Porażka całego rządu". Ostrzegał przed kryzysem, ale władza nie słuchała

To jest niezrozumiałe dla branży rolniczej, że ważne spółki o dużym znaczeniu dla rolnictwa podlegają pod Ministerstwo Aktywów Państwowych. Niejednokrotnie problemem było to, że decyzyjność była w innym ministerstwie, do którego jako pełnomocnik ministra rolnictwa nie miałem dostępu. Ewentualnie był to kontakt sporadyczny, zazwyczaj na takiej zasadzie, żebym się nie wtrącał.