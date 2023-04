Znamy kwoty dopłat dla rolników. Pieniądze także za nawozy i paliwo

Producenci pszenicy otrzymają 1400 zł dopłaty do tony pszenicy; warunkiem jest posiadanie gospodarstwa do 300 ha i faktury na sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do 15 czerwca. Wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać do 14 lipca. Pomoc wyniesie 500 zł/ha od upraw rolnych i 250 zł/ha dla łąk, pastwisk, traw.