Prigożyn grozi Macronowi: Wyrwiemy mu zęby

We wtorek 9 maja francuski parlament wezwał Unię Europejską wpisania wagnerowców na listę grup terrorystycznych, a tym samym egzekwowania większej liczby narzędzi prawnych, by uniemożliwić działalność finansową tej grupy w Europie. Co istotne, Unia Europejska objęła sankcjami samego Prigożyna, szefa wagnerowców, już w kwietniu ubiegłego roku.