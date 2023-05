Turyści zastrzeleni na Dżerbie. Nikt się nie spodziewał zabójcy w mundurze

Cztery osoby zginęły w wyniku strzelaniny, do której doszło w pobliżu synagogi na wyspie Dżerba w Tunezji. Dwie zabite osoby to turyści, zginął też żołnierz służb bezpieczeństwa, a także napastnik - funkcjonariusz Gwardii Narodowej, który otworzył ogień do tłumu.