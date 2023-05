Wjechał rozpędzonym SUV-em w tłum ludzi. Osiem osób zginęło

Miejscowi policjanci rozważają trzy możliwe scenariusze. Pierwsze to wypadek spowodowany odurzeniem - alkoholem lub narkotykami, drugi - to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, a trzeci - najbardziej prawdopodobny - to celowe działanie kierowcy. - Aby dowiedzieć się dokładnie, co się stało, musimy wyeliminować pozostałe dwa - stwierdził Martin Sandoval, rzecznik prasowy miejscowej policji.