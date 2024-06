Prezydent Duda, Chiny, kurczaki i wizy [OPINIA]

Naturalne jest to, że ludzie mają różne zdania na temat polityki. Ale utyskiwanie na to, że polski prezydent firmuje swoją twarzą wszelkie chińskie bezeceństwa poprzez wizytę w Chinach, ciężko uznać za cokolwiek więcej, niżeli przejaw politycznego zacietrzewienia i zwyczajnej niechęci do głowy państwa. Polski nie stać na mesjanizm, a to, czego nadal musimy uczyć się od innych państw, to umiejętności robienia biznesu na arenie międzynarodowej.