Premier oskarża Senat. "Przetrzymuje ustawy przez miesiąc"

- Nie ma ze strony Sejmu jakiejkolwiek obawy o wstrzymywanie prac. Jeśli ja mam jakiekolwiek obawy, to tylko w stosunku do Senatu - powiedział Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej był on pytany, czy Sejm powinien skrócić wakacje parlamentarne, by zająć się ustawą gwarantującą wsparcie dla ogrzewających domy.