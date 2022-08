"Nie ma już z czego robić oszczędności". Rząd i parlament na wakacjach, a miliony Polaków czekają na pomoc przed zimą

Politycy na wakacjach

Przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy Prawo i Sprawiedliwość nie rozwiązało problemu pani Moniki ani grupy ponad miliona stu tysięcy gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje domy m.in. pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, brykietem drzewnym, słomą, ziarnami zbóż, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. To osoby, które na rządowe wsparcie będą musiały czekać dłużej niż ci, którzy ogrzewają domy węglem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie zdecyduje się na przyspieszenie, to pieniądze trafią do nich najwcześniej w październiku lub listopadzie, czyli po rozpoczęciu sezonu grzewczego.