Premier Morawiecki: W Przewodowie doszło do eksplozji

- Drodzy rodacy, apeluję do wszystkich Polaków, by zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. Widziałem tak najróżniejsze komunikaty w sieci, a teraz musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach, na tym, co wiemy i co wiedzą nasi sojusznicy. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Apeluję do klasy politycznej o odpowiedzialność, powściągliwość. Musimy w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i pokazać Polakom, że rozumiemy czym jest polska racja stanu - mówił Mateusz Morawiecki.