Prawica niebyła, czyli o expose premiera, który nigdy nie rządził, choć rządził [OPINIA]

To jest także pytanie o to, czy sojusze zawierane przez Prawo i Sprawiedliwość z partiami populistycznymi we Francji, na Węgrzech, czy w Holandii, czy eksponowanie tych właśnie elementów swojego programu, które są antyeuropejskie, rzeczywiście służy Polsce i jej przyszłości? Tak się bowiem składa, że jeśli coś zagraża przyszłości Polski, jej niepodległości, to nie jest to Unia Europejska z jej dobrymi i złymi stronami, a nawet dążeniem (w tej chwili nierealizowalnym) do zwiększania jej kompetencji, ale Rosja, której partie populistyczne i ulubiony prezydent USA polskiej prawicy, czyli Donald Trump, są - świadomymi bądź nie - sojusznikami.