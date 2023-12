"Jak panu nie wstyd". Nowacka wręcz krzyczała z mównicy

- To jest dobry dzień dla Rzeczpospolitej. To co widzieliście, to przeszłość. A my was witamy w dobrej przyszłości. Ale zanim ta przyszłość nastąpi, trzeba rozbić kilka kłamstw, które tu padły - zaczęła swoje wystąpienie Barbara Nowacka, która po expose przemawiała w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej.