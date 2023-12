Nie ma popcornu, jest kawa na tacy. Poseł Konfederacji zaskoczył w Sejmie

Nietypowe nagranie z sali sejmowej. Dziennikarz WP Patryk Michalski uchwycił moment, na którym widać, jak poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przynosi kawę na tacy i rozdaje ją niczym kelner swoim partyjnym kolegom. Sytuacja miała miejsce w trakcie exposé Mateusza Morawieckiego. "To jeszcze nie popcorn, ale dostawa czegoś, co wygląda na kawę. Nie byle jak, bo na tacy przez posła Konrada Berkowicza. Część posłów obok obruszona" - napisał nad nagraniem Patryk Michalski na platformie X. Według naszego reportera, cała ta scena nie przypadała do gustu niektórym posłom. Tymczasem w komentarzach na X zdania są podzielone, czy Sejm to właściwe miejsce na takie zachowania. "Jaki kelner" - napisał jeden z internautów. "Część posłów obruszona, bo oni nie dostali" - dodał inny użytkownik X. "Lepsza kawa niż sałatka" - rzucił kolejny użytkownik, nawiązując do pamiętnej sytuacji z udziałem ówczesnej posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, gdy ta była jeszcze w Sejmie i "zasłynęła" z ochoczej konsumpcji sałatek w trakcie obrad.