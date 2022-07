Prasa: eskalacja sporu między KE a Polską

Działania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce są uważnie obserwowane przez Berlin ze względu na podobieństwa do wcześniejszego postępowania przeciwko Niemcom. W nowym komentarzu oceniono, że wątpliwe, aby KE udało się skłonić Polskę do wydania oświadczenia podobnego do stanowiska zajętego przez rząd niemiecki.