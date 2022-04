"FAZ": Ostateczne starcie Ziobry z Dudą

Zdaniem Gnaucka Solidarna Polska nie raz już dzieliła obóz rządowy. Jako przykład podaje propozycję Ziobry, aby Polska wystąpiła do UE o zgodę na zmniejszenie składek członkowskich do unijnego budżetu z powodu rzekomego braku wsparcia - mimo iż w 2021 roku Polska wpłaciła do Brukseli 7,1 mld euro, a otrzymała fundusze unijne w wysokości 18,6 mld euro - przypomina gazeta. Rzecznik rządu - pisze Gnauck - odparł wówczas, że to "nie jest dobry ruch", ponieważ każdy kraj jest zobowiązany do płacenia składek.