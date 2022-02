Pozycja Kaczyńskiego słabnie? Ekspert nie ma złudzeń: Stracił instrumenty kontroli

Projekt zakładał również, że pracownik, który nie przebadał się pod kątem obecności koronawirusa w organizmie, nadal mógłby wykonywać pracę na ustalonych wcześniej zasadach. W przeciwieństwie do wytycznych zawartych w poprzednich projektach nie byłby oddelegowywany do pracy poza stałe miejsce pracy lub do pracy innego rodzaju.