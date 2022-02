"Lex Kaczyński". Komisja Zdrowia odrzuciła projekt ustawy covidowej

- Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ta ustawa jest tak absurdalna, że jedyne, o co może chodzić, to że ktoś chce zarobić na zestawach do wymazów. Byłoby dobrze, żebyśmy wiedzieli, kto chce na tym zarobić - powiedział Janusz Korwin-Mikke, domagając się ujawnienia nazw firm, które zgodnie z projektem mają dostarczyć zestawy wymazowe do przeprowadzania testów.