Chaos z "lex Kaczyński". Prezes PiS przemawiał w Sejmie

Elżbieta Witek ogłosiła dwie minuty przerwy. Mimo to prezes PiS zabrał głos. - Wiem, że to dla was bolesne, rzadko z tego korzystam, ale mam prawo przemówić. Byłoby bardzo dobrze, gdyby w Polsce można było zrealizować rzeczy, które są w innych europejskich krajach - przekazał Kaczyński. Ktoś na sali krzyknął "do lekarza!". - Jeśli chodzi o posła Nitrasa, to rzeczywiście, do lekarza - dodał wicepremier.