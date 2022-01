"Lex Hoc" trafi do kosza? Terlecki: będzie nowy projekt

Do kwestii kolejnego posiedzenia komisji odniósł się też wieczorem Włodzimierz Czarzasty, który poinformował, że została ona zwołana głosami połowy Prezydium Sejmu. Przeciwko zwołaniu komisji byli wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska, Piotr Zgorzelski i Włodzimierz Czarzasty. - Przeszło to głosem Marszałek Elżbiety Witek. To dosyć ważne, że połowa Prezydium Sejmu była przeciwko zwołaniu tej komisji i jej działaniu w stosunku do prezesa NIK Mariana Banasia, który przecież jest "świadkiem koronnym polskiej opozycji" w sprawach tego, co robi PiS - powiedział Czarzasty.