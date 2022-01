"Nie jestem foliarzem". Paweł Kukiz pytany o ustawę Hoca

Kukiz: Nie jestem foliarzem, jestem wolnym człowiekiem

- Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Nie mówię tego tylko ze względów religijnych, ale laicy też mogliby to wziąć do siebie. Zaszczepiłem się trzykrotnie, zachęcam wszystkich do szczepień, ale nie będę nikogo do szczepienia zmuszał. Nie mam takiego prawa. Są granice wolności - stwierdził Paweł Kukiz. Prowadząca program zwróciła mu uwagę, że ustawa nie nakazuje szczepienia się.