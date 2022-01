Pytanie do rzecznika rządu o Pegasusa. Ziemiec: Gdyby przedstawiciele rządu byli uczciwi

- Moment. To by oznaczało na przyszłość, nie wiem jak jest w tej konkretnej sytuacji, że żaden polityk nie może być weryfikowany, gdy są wobec niego zarzuty, bo pełni funkcję polityczną. My się na to nie godzimy. Nie wiem czy w tym wypadku kontrola operacyjna była zastosowana, ale mówię o generalnej zasadzie - odpowiedział Piotr Mueller.