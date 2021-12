Komorowski o Błaszczaku: Powinien wziąć na siebie odpowiedzialność

- Jeżeli to dezercja wiązałaby się np. z bardzo złymi warunkami, w których żołnierze od dłuższego czasu służą, a takie plotki czy informacje krążą, jeśli np. wiązałaby się z długotrwałym, nie wiem, ponad stan, ponad możliwości przebywaniem żołnierzy na samej granicy w nocy w mrozie itd. no to są skutki decyzji pana ministra Błaszczaka, co za to też powinien ponosić odpowiedzialność - ocenił.