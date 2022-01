Dymisja ambasadora w Czechach "przykładem skrajnej niekompetencji". Głos samorządowców

Polsko-czeski spór o Turów trwa od kilku miesięcy. Po tym jak Czesi wnieśli skargę do TSUE, ten nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni do momentu rozstrzygnięcia sprawy. Rząd nie zastosował się jednak do tej decyzji. W efekcie na Polskę nałożono karę w wysokości 0,5 mln euro za każdy dzień funkcjonowania kopalni Turów. Na 7 stycznia 2022 roku, w przeliczeniu na złotówki, kara dla naszego kraju wynosi już ponad 250 mln zł.