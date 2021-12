Antyszczepionkowe hasła na ogrodzeniu posłanki PO. Siarkowska: dziwicie się?

Opnie w tej prawie wygłosił w programie WP "Newsroom" prof. Krzysztof Simon, który podkreślił, że rząd dysponuję gotową opinią ekspertów w tej sprawie. - Premier wyraźnie powiedział, że mimo ustaleń jak walczyć z epidemią, co robić, jakie obostrzenia, jak w innych krajach to się odbywa, nie ma poparcia w swoim klubie poselskim i wśród swoich wyborców i nie może rzeczy przeforsować. No jak premier nie może przeforsować i minister, no to suweren rządzi i suweren chce mieć taką sytuację - powiedział.