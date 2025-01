Pożary w Los Angeles. Gwiazdy tracą domy w płomieniach

"To tylko rzeczy. Najważniejsze, że moja rodzina jest bezpieczna" - powiedział gwiazdor znany z filmu "Waleczne serce" czy "Niezniszczalni". Gibson, który mieszkał w swoim domu w Hollywood ze swoją partnerką Rosalind Ross i ich siedmioletnim synem Larsem, o pożarze dowiedział się w trakcie pracy nad podcastem Rogana.

Zdobył się nawet na żart. - Kiedy wróciłem do domu, oczywiście nie było go tam. Wróciłem do domu i powiedziałem sobie, cóż, przynajmniej nie mam już tych irytujących problemów z hydrauliką - stwierdził.