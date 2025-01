Ekstradycja Sebastiana M. Adwokat rodziny komentuje doniesienia

Sebastian M., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, przebywa obecnie w Dubaju. Proces jego ekstradycji do Polski jest skomplikowany. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniły, że Sebastian M. pozostanie na ich terytorium do czasu zakończenia postępowania.

"W ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. Wówczas sprawę rozpatrzy sąd II instancji, którym jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - poinformował we wpisie na platformie X. Mimo to Bodnar podkreślił, że orzeczenie sądu stanowi istotny krok w staraniach o sprowadzenie podejrzanego do Polski.