Zabił trzy osoby na A1. Seria błędów w śledztwie

Seria uchybień

Młody przedsiębiorca szybko uciekł za granicę, a jego adwokat podkreślał, że zrobił to legalnie. Zdążył uciec już w noc wypadku. Przez ponad cztery godziny policja za winnego wypadku uznawała kierowcę kii. W tym czasie Sebastian M. wyjechał do Niemiec, a później do Dubaju.