Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski nie ma sobie nic zarzucenia. Nie myśli o dymisji

Dariusz Piontkowski uważa, że szkoły są przygotowanie na rozpoczęcie roku szkolnego w warunkach epidemii koronawirusa w Polsce. Dodał, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby nauka w tradycyjny sposób była bezpieczna, ale "nie może wykluczyć, że pojawią się zakażenia". - Stworzyliśmy wyraźne reguły prawne, które pozwalają dyrektorom przygotować się do nowego roku szkolnego - mówi polityk w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Lider polskiej oświaty zapewnia, że dyrektorzy szkół nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli dziecko zostanie zakażone koronawirusem. Warunkiem jest, że chorzy uczniowie i nauczyciele nie będą przychodzili do placówki. Zapewnione ma być mydło w toalecie, bieżąca woda i ręczniki papierowe plus mycie powierzchni, czy wietrzenie sal. O przejściu na system mieszany lub zdalny zawsze ma decydować Główny Inspektorat Sanitarny.

Minister edukacji narodowej komentuje, że w przygotowaniach dotyczących powrotu do szkoły uczestniczyli również kuratorzy i urzędnicy. Przepisy są podobne do tych, które wprowadziły inne kraje. Piontkowski zapewnia, że nie ma powodu, aby podać się do dymisji. Odnosząc się do rekonstrukcji rządu, zaznaczył, że decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego i kierownictwa partii.