Powrót do szkoły. Zakopane. Dariusz Piontkowski i komunikat o zakopiańskich szkołach

Powrót do szkoły. Zakopane działa bezprawnie?

Powrót do szkoły w Zakopanem, decyzją władz samorządowych miał zostać przesunięty do 28 września. W oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronach MEN, czytamy, że w opinii wojewody działanie lokalnych włodarzy ma charakter bezprawny.

Kurator zaapelował również, by przerwać niepewność dotyczącą powrotu do szkoły. "Kurator podkreśla, że w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów należy kategorycznie przerwać stan niepewności i destabilizacji, w jakim tkwią od marca tego roku. Obowiązkiem wszystkich dorosłych jest otoczenie młodych ludzi troskliwą opieką, przywrócenie ich do życia we wspólnocie szkolnej. Tylko umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, może w procesie nauczania i wychowania zatrzymać traumę dzieci i młodzieży pozostających w izolacji od marca tego roku" - przekonuje kuratorium w komunikacie.