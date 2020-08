Powrót do szkoły. Ministerstwo Edukacji podaje wytyczne

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się już 1 września. To wtedy dzieci w całej Polsce wrócą do nauczania stacjonarnego. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że jest perfekcyjnie przygotowane na powrót najmłodszych do szkoły.

Koronawirus a powrót do szkoły. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister edukacji narodowej wraz z przedstawicielami samorządów i szkół prezentował, w jaki sposób szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zwracano uwagę, że równie ważne co wyposażenie uczniów w maseczki i ustawienie dozowników z płynem do dezynfekcji, jest zwiększanie świadomości uczniów.

Powrót do szkoły. Bez hucznego rozpoczęcia roku

1 września dzieci w całej Polsce wrócą do szkoły, ale nie udadzą się na oficjalne rozpoczęcie roku, które często odbywało się na salach gimnastycznych. Zamiast tego pójdą prosto do klas i to w systemie turowym. Niewskazana jest także obecność rodziców w szkole podczas tego szczególnego dnia. Wyjątek stanowią dzieci, które idą do szkoły po raz pierwszy. W ich wypadku dopuszczalna będzie obecność jednego rodzica.

Do szkół trafią maseczki, płyn dezynfekujący i wysokiej klasy termometry. Maseczki będą do dyspozycji nauczycieli i młodzieży powyżej 12 roku życia. Młodsze dzieci nie muszą ich nosić, ale - jak zapewniała wiceminister - są one bardzo rzadko nosicielami koronawirusa.

Maseczki wrócą jesienią? Szef GIS komentuje

Minister Dariusz Piontkowski po raz kolejny zapewniał, że ważne było zapewnienie elastyczności w przygotowaniu placówek do otwarcia, bo inne potrzeby ma szkoła, do której uczęszcza stu uczniów, a inne taka do której chodzi ich około tysiąca. O szerokich konsultacjach z dyrektorami szkół miała świadczyć obecność części podczas konferencji prasowej.

Powrót do szkoły 1 września. "Ważne jest informowanie"

Minister dodał, że jeśli ktoś ma wątpliwości w sprawie wytycznych, to może zajrzeć na stronę resortu, gdzie w zakładce "bezpieczny powrót do szkoły" opublikowano odpowiedzi na zadawane już w tym temacie pytania. Zaprezentował też plakat z 10 punktami, których dzieci i młodzież powinny przestrzegać żeby nie zarazić się wirusem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej spróbuje też dotrzeć do najmłodszych poprzez spot informacyjny, który wkrótce ma wyemitować Telewizja Polska. Osobny klip zostanie nagrany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i udostępniony w internecie.

Powrót do szkoły. Kontrowersyjna wypowiedź dyrektorki

Festiwal zapewnień o dobrej współpracy z ministerstwem płynący ze strony przedstawicieli samorządów i dyrekcji został zakłócony przez wypowiedź wicedyrektor szkoły podstawowej numer 380 w Warszawie panią Marię Nawrocką-Rolewską. Pani dyrektor stwierdziła, że nikt nie zamierza negować istnienia koronawirusa, ale najważniejszy jest optymizm.

- Jeśli będziemy emanować optymizmem to nic złego nas nie spotka. Człowiek dostaje to o czym ciągle myśli. Niektórzy myślą negatywnie i wtedy ludzi spotyka zło - komentowała podczas konferencji.

Minister Piontkowski odciął się od tej wypowiedzi. - Pani dyrektor chyba rzadko bywa na konferencjach prasowych - skwitował krótko.

Koronawirus w Polsce. 791 nowych zakażeń

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 791 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 9 zgonach. Aktualny bilans Covid-19 w Polsce to 65 480 zakażeń i 2 018 ofiar śmiertelnych. Od początku pandemii wyzdrowiało już 44 785 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.