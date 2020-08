Koronawirus w Polsce. Pierwszy sanepid zaczął podawać liczbę zakażeń wśród dzieci

Korowirus. Ile przypadków jest aktualnie wśród dzieci?

Jak czytamy w aktualnym raporcie, spośród 3761 z tzw. aktywnych przypadków COVID-19 dokładnie 349 to pacjenci do 18. roku życia. W ciągu ostatniej doby w woj. małopolskim potwierdzono 108 nowych zakażeń koronawirusem. Dziesięć z nich dotyczyło właśnie dzieci. W poprzednich dniach odnotowywano od 9 do 14 zakażeń na dobę.