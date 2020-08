Koronawirus w Polsce. Mikrobiolog dr Tomasz Ozorowski: "powinniśmy spodziewać się zdecydowanego wzrostu zakażeń"

Ekspert wyjaśnia, że osoby przechodzące chorobę bezobjawowo wrócą z wakacji do pracy i szkół. - Powinniśmy się spodziewać zdecydowanego wzrostu zakażeń - przewiduje. I podkreśla, że duże szkoły "mają olbrzymi problem", żeby się przygotować do ponownego, bezpiecznego otwarcia. - Miały na to za mało czasu - twierdzi dr Ozorowski.

Koronawirus. Polska. Mikrobiolog zaniepokojony. "Dzieci muszą iść do szkoły"

Jednak nauczanie zdalne nie jest jego zdaniem dobrym rozwiązaniem. - Szkoła online się nie sprawdzała. Dzieci potrzebują interakcji. Mamy raporty WHO, które mówią o dramatycznych konsekwencjach w zakresie edukacji, ale też życia społecznego, nasilenia depresji. Dzieci po prostu muszą iść do szkoły - podkreślił ekspert.

Jego zdaniem wprowadzenie maseczek w szkole byłoby jednak "zbyt trudne". - W moim przekonaniu najważniejsze jest zorganizowanie się szkół tak, by ewentualne zakażenie ograniczyć do jednej klasy. Dzieci nie powinny integrować się na boiskach, mogą mieć przerwy o różnych porach. Chodzi również o to, by nie zarazić nauczyciela - powiedział dr Ozorowski.