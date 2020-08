Jacek Kurski ponownie prezesem TVP? Jego pozycja nie jest pewna. "To otwarta wojna"

Jacek Kurski prezesem TVP? Decyzja odłożona w czasie

Kurski jest jednak potrzebny władzy Prawa i Sprawiedliwości, co udowodnił ze stanowiska doradcy zarządu TVP. W głośnym wywiadzie dla "Sieci" mówił ostatnio, że Telewizja Publiczna zapewnia pełny pluralizm w mediach, a twarde stanowisko TVP ws. debaty prezydenckiej w Końskich miało znaczący wpływ na wybory prezydenckie. - Przez to, że TVP nie ustąpiła w sferze organizacji własnej debaty, prezydent mógł uniknąć pułapki - tłumaczył. Jakiej pułapki? Były prezes TVP miał na myśli kwestię ułaskawienia pedofila przez prezydenta.

Jacek Kurski prezesem TVP? Wyprzedzający ruch i oskarżenia "GW"

Komunikat w osłupienie miał wprawić niemal wszystkich. Z prośbą o wyjaśnienia do TVP zwrócił się nawet przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Jak ustalono, Jacek Kurski nie pełni obowiązków prezesa Telewizji Polskiej, a zaledwie zastępuje Łopińskiego do czasu jego powrotu. Po jego powrocie Rada Mediów Narodowych musi podjąć decyzję co do przekazania prezesury w TVP. Łopiński ma wrócić z urlopu 7 sierpnia.