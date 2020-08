Powrót do szkoły. Zakopane. Burmistrz: sanepid zmienił wcześniejszą decyzję

Zakopane: spór o powrót do szkoły

Małopolskie władze: decyzja niezgodna z prawem

Dariusz Piontkowski: ktoś tu konfabuluje

- Z tego co wiem, nie ma chyba jakiejś gwałtownej fali zachorowań w Zakopanem, w żadnej ze szkół nic szczególnego się nie wydarzyło - powiedział szef MEN. - Dyrektorzy szkół, mając dosyć dużo czasu, mogli spokojnie, co najmniej droga mailową, bądź na piśmie, zwrócić się do inspektora sanitarnego z wnioskiem o inny sposób nauczania niż stacjonarne uzasadniając to jakąś trudną sytuacją epidemiczną. Ja nie widziałem takiego wniosku. Skoro go nie było, to znaczy że ktoś chyba konfabuluje we władzach Zakopanego i szybkie oświadczenie odpowiednich władz z Małopolski jednoznacznie sprawę przesądzają - dodał Piontkowski.