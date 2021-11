Posłowie chcą nowego hotelu sejmowego. "Wymogi cywilizacyjne"

Parlamentarzyści chcą, by do budżetu na rok 2022 wpisano pieniądze na nowy hotel sejmowy. Znany jest wstępny koszt - to ponad ćwierć miliarda złotych. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych miesięcy - ustalił "Fakt". Posłowie tłumaczą konieczność inwestycji rozwojem cywilizacyjnym.