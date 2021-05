Co z prywatyzacją lasów? Nieoczekiwany zwrot ws. kontrowersyjnej ustawy

- To projekt, który - powiem wprost - może nie tylko sprywatyzować, ale wręcz zabetonować polskie lasy. Zakłada on, że możliwa będzie swobodna zamiana dowolnych gruntów na tereny należące do Lasów Państwowych. I to w celach inwestycyjnych - mówiła cytowana przez Onet Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska.